Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Nefesleri kesen bu maçı, Fotomaç yazarı Erman Toroğlu köşesinde yorumladı. İşte Toroğlu'nun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Bir laf vardır; deli deliyi görünce çomağını saklarmış...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Bu güzel laf. Dünkü maç başlıyor, Fenerbahçe karşı da baskı yapan bir takım yani hücum pres.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Seyircinin de etkisiyle fazla güç harcamadan bütün enerjisini hücumda kullanan bir takım.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Aslında yaptıkları doğru ama dün Karagümrük bir çıktı aynı Fenerbahçe gibi.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

O da hücum presle başladı. Yani ilk yarı olduğu gibi Rus ruletine döndü.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Nitekim goller karşılıklı ilk yarıda... Keyifli bir maç 45 dakika...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

İki taraf da hücumu düşündüğü için hep ikili mücadele seyrettik, hakem de oynatmaya gayret etti.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

İkinci yarı başladı bu kez Karagümrük'ün o hücum presi etkili olmadı.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Nereye kadar, geriye düştükleri ana kadar. Ondan sonra baktılar ki 'Yahu kardeşim biz defans da yapsak böyle mağlup olacağız o zaman ilk baştaki oyunu tekrar edelim' dediler ve maç düelloya döndü.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Ben yazıya başladığımda dakika 93'tü ve maç 4-4'tü... İnanın geri kalan 5 dakikada maçın ne olacağını kestiremiyorduk.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Size çok ilginç bir veri vereyim. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi geçen sene 49 tane gol atmış. Serdar Dursun 15, Batshuayi 14, Zajc 9, Rossi 6, Arda Güler 3, Serdar Aziz 2...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Düşünebiliyor musunuz Fenerbahçe'nin sahadaki ve kenardaki gücünü...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Nitekim 90+6'da Batshuayi noktayı koyuyor. Geçen sene Beşiktaş'ta 14 gol atan Batshuayi, topları direkten dönen Batshuayi...

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Hani derler ya 'Kendin pişir kendin ye.' Batshuayi, Beşiktaş seyircisine, yönetimine ve teknik heyetine bence bu yıl ders vermeye devam edecek. İki takımın teknik adamlarına da futbolcularına da teşekkür edelim, böyle güzel bir maçı seyrettirdikleri için.

Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...

Hakem karşılaşmayı az hatayla yönetti. Zaten bu sene bu hakemi de zannediyorum FIFA'ya oynatıyorlar.

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