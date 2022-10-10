Düello Kanarya'nın!

İkinci yarıda da heyecan fırtınası devam etti... Valencia 62'de penaltıdan Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi: 3-2. 66'da Borini penaltıdan bir kez daha eşitledi: 3-3. 73'te yine penaltı vardı, Valencia skoru 4-3'e getirdi. Pes etmeyen Karagümrük, 83'te Burak Kapacak ile 4-4'ü yakaladı. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Michy Batshuayi attığı golle galibiyeti Kanarya'ya getirdi: 5-4... Fenerbahçe ligde 5. galibiyetini alıp, 17 puana çıktı. 4. kez yenilen Karagümrük, 6 puanda kaldı.
İkinci yarıda da heyecan fırtınası devam etti... Valencia 62'de penaltıdan Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi: 3-2. 66'da Borini penaltıdan bir kez daha eşitledi: 3-3. 73'te yine penaltı vardı, Valencia skoru 4-3'e getirdi. Pes etmeyen Karagümrük, 83'te Burak Kapacak ile 4-4'ü yakaladı. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Michy Batshuayi attığı golle galibiyeti Kanarya'ya getirdi: 5-4... Fenerbahçe ligde 5. galibiyetini alıp, 17 puana çıktı. 4. kez yenilen Karagümrük, 6 puanda kaldı.
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