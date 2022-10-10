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Düello Kanarya'nın!

Ülker Stadı’nda bir Fenerbahçe, bir VavaCars Fatih Karagümrük attı. 4x4’lük şovda son sözü ise uzatmalarda Batshuayi söyledi. 3 puan Kanarya’nın oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Düello Kanarya'nın!
SPOR Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90+5'te geçti: 5-4... Gol sağanağına sahne olan karşılaşmada taraftarlar tam 9 kez santra izledi. Fenerbahçe 9'da Crespo'nun müthiş şutuyla öne geçti: 1-0. 16'da günün yıldızlarından Borini skoru eşitledi: 1-1. 24'te Kouassi konuk ekibi öne taşıdı: 1-2. 28'de Enner Valencia kafa ile 2-2 yaptı. Ekvadorlu yıldızın 45'teki kafa vuruşunda top direkten dönünce ilk yarı 2-2 tamamlandı.

İkinci yarıda da heyecan fırtınası devam etti... Valencia 62'de penaltıdan Fenerbahçe'yi tekrar öne geçirdi: 3-2. 66'da Borini penaltıdan bir kez daha eşitledi: 3-3. 73'te yine penaltı vardı, Valencia skoru 4-3'e getirdi. Pes etmeyen Karagümrük, 83'te Burak Kapacak ile 4-4'ü yakaladı. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Michy Batshuayi attığı golle galibiyeti Kanarya'ya getirdi: 5-4... Fenerbahçe ligde 5. galibiyetini alıp, 17 puana çıktı. 4. kez yenilen Karagümrük, 6 puanda kaldı.
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