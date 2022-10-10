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Crespo’dan füze

Kanarya’nın Portekizli dinamosu, orta sahada yine arı gibi çalıştı... Ceza sahası dışından müthiş bir golle alkış aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Crespo’dan füze
Fenerbahçe'nin orta sahadaki güvencesi Miguel Crespo, Fatih Karagümrük karşısında da mükemmel oynadı. Portekizli oyuncu hem hücumda hem savunmada görevini kusursuz yaparken, attığı golle de alkış aldı. 9. dakikada İsmail Yüksek'in topuk pasında topla buluşan Crespo, meşin yuvarlağı ceza alanına kadar sürdükten sonra yayın önünden çok sert vurdu. Kaleci Viviano kımıldayamadı bile... Bu sezon ligde ikinci golünü atan Crespo, daha önce Kadıköy'de Alanyaspor filelerini havalandırmış, Kasımpaşa deplasmanında ise asist yapmıştı. Fenerbahçe'de yönetim, başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatmak için girişimlere başladı. Crespo'nun yeni maaşın 1 milyon euro üzerinde olacağı ve serbest kalma bedelinin ise 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor.
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