Haberler Fenerbahçe Attila Szalai’nin ‘kabus’ gecesi

Attila Szalai’nin ‘kabus’ gecesi

Attila Szalai belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en şanssız maçını oynadı. Macar stoper yenilen ilk golde hatalı pas verirken, ikinci golde rakibinden çok kolay bir çalım yiyerek gole davetiye çıkardı. Burak Kapacak'ın attığı 4. golde ise kafayla topu uzaklaştırmak isterken eski takım arkadaşına asist yaptı. Szalai tüm takımdan özür diledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Attila Szalai’nin ‘kabus’ gecesi
Attila Szalai belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en şanssız maçını oynadı. Macar stoper yenilen ilk golde hatalı pas verirken, ikinci golde rakibinden çok kolay bir çalım yiyerek gole davetiye çıkardı. Burak Kapacak'ın attığı 4. golde ise kafayla topu uzaklaştırmak isterken eski takım arkadaşına asist yaptı. Szalai tüm takımdan özür diledi.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır'a maç sonu büyük şok! F.Bahçe'den jet hızında paylaşım...
Antalya'ya hayran kalan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, Türkiye'den kopamadı!
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "3 penaltı da..."
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu düelloyu yorumladı: Deli deliyi görünce...
Ahmet Çakar'dan hakem yorumu! "3 penaltı da..."
10 Ekim 2022 İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler
Bugün hava nasıl olacak? - 10 Ekim 2022 hava durumu
KPSS Ön Lisans 2022 soru ve cevapları PDF indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar Okan Buruk'tan 3'lü operasyon! İlk 11'e ince ayar 00:37
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! Toroğlu: Penaltıların ikisi doğru biri yanlış! 00:31
Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! Jorge Jesus: Önemli olan kazanmaktı! 00:29
Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! Erman Toroğlu'dan Batshuayi ve Beşiktaş sözleri! 00:29
Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe Kadıköy'de inanılmaz gece! Kazanan Fenerbahçe 00:29
Daha Eski
Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... Boey'a 3 talip birden! G.Saray'ın beklentisi... 00:28
Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... Fener kazandı zirve karıştı! İşte güncel puan durumu... 00:28
Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu! 00:28
Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! Başkan Erdoğan Ampute Milli Takımı'nı tebrik etti! 00:28
8 dakikada 3 penaltı kararı! 8 dakikada 3 penaltı kararı! 00:27
Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı! 00:27