AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Fenerbahçe, son olarak Fatih Karagümrük'ü 5-4'lük skorla mağlup etmişti.
Fenerbahçe, son olarak Fatih Karagümrük'ü 5-4'lük skorla mağlup etmişti.
Sarı lacivertliler Karagümrük maçının ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Kanarya, AEK Larnaca ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.
Temsilcimiz, AEK maçından galibiyetle ayrılması halinde, grup liderliği için önemli bir avantaj elde edecek.
Bilindiği üzere UEFA Avrupa Ligi gruplarında lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve bu büyük avantaj sağlıyor.
Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakibi AEK Larnaca kanadında, rövanş maçına dair açıklamalar geldi.
AEK Larnaca basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Super Sport FM'de yayınlanan Günaydın Spor programında konuştu.
Kyriakos Dimitriou yaptığı açıklamada Fenerbahçe heyetinin bir önceki maçta kendilerini çok iyi karşıladığını açıkladı.
Bununla beraber, Fenerbahçe'yi iddialı bir şekilde karşılaşmak için de taraftarlarına seslendi.
İşte AEK Larnaca basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou'nun konuya dair yaptığı o açıklamalar...
"Kulübümüzün Cumartesi günü maçtan önce yaptığı duyuru, Şükrü Saraçoğlu'ndaki maça dair yapılmıştı.
Bize gösterilen misafirperliğin karşılığını ödemek için her şeyi yapacağız.
İyi sonuç almak istediğimiz rekabet dışında, dikkatimizin dağılmasını istemiyoruz. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz.
Biletleri çıkaracağız ve insanların, sıcak bir atmosfer yaratmasını bekliyoruz.
Takımın, Fenerbahçe gibi bir rakibin gözüne iddialı bakabilmesi için böyle bir atmostere ihtiyacımız var.
6000'in üzerinde seyirci bekliyoruz ve dolu bir stadyumda maçı oynamayı umuyoruz."