Haberler Fenerbahçe AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı AEK Larnaca maçı öncesi, Rum ekibinin basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou konuştu. Kyriakos Dimitriou yaptığı konuşmada, Fenerbahçe heyeti tarafından çok iyi karşılandıklarını ifade ederken, Larnaca taraftarının, en az Fenerbahçe taraftarı kadar etkili olması gerekiğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 16:42
AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Temsilcimiz, AEK maçından galibiyetle ayrılması halinde, grup liderliği için önemli bir avantaj elde edecek.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Bilindiği üzere UEFA Avrupa Ligi gruplarında lider çıkan takımlar, 2. tur maçını oynamıyor ve bu büyük avantaj sağlıyor.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakibi AEK Larnaca kanadında, rövanş maçına dair açıklamalar geldi.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

AEK Larnaca basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, Super Sport FM'de yayınlanan Günaydın Spor programında konuştu.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Kyriakos Dimitriou yaptığı açıklamada Fenerbahçe heyetinin bir önceki maçta kendilerini çok iyi karşıladığını açıkladı.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Bununla beraber, Fenerbahçe'yi iddialı bir şekilde karşılaşmak için de taraftarlarına seslendi.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

İşte AEK Larnaca basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou'nun konuya dair yaptığı o açıklamalar...

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

"Kulübümüzün Cumartesi günü maçtan önce yaptığı duyuru, Şükrü Saraçoğlu'ndaki maça dair yapılmıştı.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Bize gösterilen misafirperliğin karşılığını ödemek için her şeyi yapacağız.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

İyi sonuç almak istediğimiz rekabet dışında, dikkatimizin dağılmasını istemiyoruz. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Biletleri çıkaracağız ve insanların, sıcak bir atmosfer yaratmasını bekliyoruz.

AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması! "Gözlerine bakabilmemiz için..."

Takımın, Fenerbahçe gibi bir rakibin gözüne iddialı bakabilmesi için böyle bir atmostere ihtiyacımız var.

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