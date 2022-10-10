Haberler Fenerbahçe AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti. Temsilcimiz, deplasmanda kazanarak 10 puana yükselmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:01
AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, kazanmak ve liderliğini namağlup sürdürmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe günü 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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