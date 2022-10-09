Haberler Fenerbahçe UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve performansıyla taraflı tarafsız herkesine beğenisini toplayan Fenerbahçe, kupanın favorileri arasında gösterildi. UEFA, Fenerbahçe ve Roma'ya eşit şans verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde grup liderliğine yükselen Fenerbahçe, turnuvanın favorileri arasına girdi...

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

UEFA Avrupa Ligi İstatistik Merkezi tarafından düzenlenen ve veri analizleriyle desteklenen rapora göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali yüzde 0.58...

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Sarı-lacivertli takıma verilen bu oran, Mourinho'nun çalıştırdığı AS Roma'ya verilen oranla aynı.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Fenerbahçe'nin finale çıkma ihtimali yüzde 2.39.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Kanarya'nın, gruptan lider çıkma ihtimali ise yüdze 43.83.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Son 16 turuna kalma şansı yüzde 61.61.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Çeyrek final ihtimali 21.90.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Yarı final oynama oranı ise yüzde 7.22...

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

UEFA Avrupa Ligi İstatistik Merkezi tarafından düzenlenen raporda turnuvanın favorisi ise yüzde 15.11'lik oranla Arsenal.

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Onu Real Betis (11.87),

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Sociedad (6.72),

UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...

Manchester United (4.92)

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