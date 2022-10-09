Haberler Fenerbahçe Lincoln: Ferdi için çok endişelendik!

Lincoln: Ferdi için çok endişelendik!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşılaştı. 9 golün çıktığı karşılaşmada kazanan 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerde Lincoln maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 22:25
Lincoln: Ferdi için çok endişelendik!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşılaştı. 9 golün çıktığı karşılaşmada kazanan 5-4'lük skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerde Lincoln maçın ardından açıklamalarda bulundu;

"Harika bir maç oldu. İki takım için de galibiyet için oynadı. Taraftarımızın desteğiyle ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz."

"Ferdi, maç öncesi rahatsızlandı. Hepimiz endişelendik. Biz bir aileyiz. Maç öncesi kendini daha iyi hissetti ve bu bizi sakinleştirdi. Bugün aldığımız galibiyeti biraz da ona armağan ediyoruz."

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