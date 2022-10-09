‘Forma için savaşacağım’

Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı... Golcü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı. Serdar, "Benim tek odağım Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır" dedi.
Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı... Golcü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı. Serdar, "Benim tek odağım Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır" dedi.