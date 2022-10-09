Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Karagümrük maçı öncesi konuştu: Oyuncularıma güveniyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o açıklamalar...

"Rakibimizin bireysel anlamda çok fazla kaliteli oyuncusu var. Sıralamada hak ettikleri yerde değil. Karagümrük'te oynayan uluslararası oyuncular bize zorluk çıkaracaklardır.



3 günde 1 maç yapıyoruz. Bu kadar kısa sürede toparlanmak mümkün olmuyor. Bazı sakatlıklar olduğu için normalde olduğu kadar değişiklik yapamıyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Eminim, her zaman yaptığımız gibi sahada iyi bir mücadele vereceğiz."