Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe o kurala uyuyor! Okan Buruk isyan etmişti...

Fenerbahçe o kurala uyuyor! Okan Buruk isyan etmişti...

Son olarak AEK Larnaka ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçtan galibiyetle ayrılmasıyla beraber oynadığı futbolla da izleyenleri büyülemişti. Bununla beraber sarı lacivertlilerin, kadrosunda bulundurduğu Türk oyuncuların yükselişi de dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eleştiride bulunduğu 8+3 yabancı kuralının, Fenerbahçe kadrosu için sorun olmadığı ifade ediliyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 12:19
Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralından çoğu takımın memnun olmadığı yönündeki açıklamaları Süper Lig'deki yabancı kısıtlaması tartışmalarını yine gündeme getirdi.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Bu konuda en rahat ekiplerden biri ise Fenerbahçe.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

TFF'nin 2021- 22 sezonunda uygulamaya koyacağını önceden duyurduğu 8+3 kuralına yerli ve ilk 11 oynatacak kalitedeki Türk futbolculara yatırım yaparak hazırlanan sarı lacivertli ekip, iki sezondur diğer kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyor.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

RENNES MAÇINDA 3 TÜRK SAHADAYDI
Kadrosunda çoğu milli takım düzeyinde geniş bir Türk futbolcu yelpazesi barındıran Fenerbahçe, Avrupa maçlarında zorunluluğu olmamasına rağmen yine de en az 3 Türk futbolcuyu sahaya sürüyor.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Son AEK Larnaka maçında ilk 11'e 3 Türk oyuncu yazan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda da 4 Türk oyuncusuna şans vermişti.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Rennes deplasmanında ise ilk 11'e dört Türk ismi yazan teknik direktör Jorge Jesus, ilerleyen dakikalarda ise 1 Türk oyuncuyu daha sahaya sürmüştü.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

KALİTELİ TÜRK AYAKLARA SAHİP
Fenerbahçe 8+3 kısıtlamasını, iki sezon önceden yaptığı kadro planlamasıyla aşmayı başardı.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Hürriyet'in derlediği habere göre, TFF Kulüplere yolladığı son talimatta 35 kişilik kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu ve ilaveten 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan 3 yabancı oyuncu izni veriyor.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

Maç boyunca da sahada en az 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var.

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

İŞTE JESUS'UN ROTASYONUNDAKİ TÜRK FUTBOLCULAR

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

SERDAR DURSUN

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

MERT HAKAN YANDAŞ

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

SERDAR AZİZ

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

FERDİ KADIOĞLU

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

ARDA GÜLER

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

ALTAY BAYINDIR

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

İRFAN CAN KAHVECİ

Türk futbolcu deposu Fenerbahçe! Okan Buruk isyan etmişti...

EMRE MOR

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