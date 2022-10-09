Fenerbahçe o kurala uyuyor! Okan Buruk isyan etmişti...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralından çoğu takımın memnun olmadığı yönündeki açıklamaları Süper Lig'deki yabancı kısıtlaması tartışmalarını yine gündeme getirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde 8+3 kuralından çoğu takımın memnun olmadığı yönündeki açıklamaları Süper Lig'deki yabancı kısıtlaması tartışmalarını yine gündeme getirdi.
Bu konuda en rahat ekiplerden biri ise Fenerbahçe.
TFF'nin 2021- 22 sezonunda uygulamaya koyacağını önceden duyurduğu 8+3 kuralına yerli ve ilk 11 oynatacak kalitedeki Türk futbolculara yatırım yaparak hazırlanan sarı lacivertli ekip, iki sezondur diğer kulüplerin yaşadığı sıkıntıyı yaşamıyor.
RENNES MAÇINDA 3 TÜRK SAHADAYDI
Kadrosunda çoğu milli takım düzeyinde geniş bir Türk futbolcu yelpazesi barındıran Fenerbahçe, Avrupa maçlarında zorunluluğu olmamasına rağmen yine de en az 3 Türk futbolcuyu sahaya sürüyor.
Son AEK Larnaka maçında ilk 11'e 3 Türk oyuncu yazan Fenerbahçe, ilerleyen dakikalarda da 4 Türk oyuncusuna şans vermişti.
Rennes deplasmanında ise ilk 11'e dört Türk ismi yazan teknik direktör Jorge Jesus, ilerleyen dakikalarda ise 1 Türk oyuncuyu daha sahaya sürmüştü.
KALİTELİ TÜRK AYAKLARA SAHİP
Fenerbahçe 8+3 kısıtlamasını, iki sezon önceden yaptığı kadro planlamasıyla aşmayı başardı.
Hürriyet'in derlediği habere göre, TFF Kulüplere yolladığı son talimatta 35 kişilik kadroya en fazla 14 yabancı futbolcu ve ilaveten 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olan 3 yabancı oyuncu izni veriyor.
Maç boyunca da sahada en az 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var.
İSMAİL YÜKSEK