Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından Miguel Crespo açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maçın ardından Crespo açıklamalarda bulundu.



İŞTE CRESPO'NUN SÖZLERİ:



Bizler açısından zor bir maçtı. Temennimiz 3 puan almak üzerineydi. Bu amaçla, bu istekle oynayınca istediğiniz neticeyi alabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum.

O aksiyonda Joao Pedro ve Valencia koşularla bana alan yarattılar. Ben de kaleyi gördüğüm anda şut atmayı tercih ettim. Takıma katkı sağladığım için mutluyum.

Atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Asist yapmaktan da aynı şekilde mutluyum. Geçen sezon böyle şut opsiyonları bulamayabiliyordum. Ama şu an çalıştığımız teknik adamla birlikte çok daha ofansif pozisyonda oynadığımı söyleyebilirim.