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FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 15:40
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, 9. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 9 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

👉 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, İsmail, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia.

F. Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Caulker, Caner, Jimmy, Dresevic, Ozdojev, Borini, Kouassi, Diagne.

📌 TEDAVİLERİ SÜREN 3 OYUNCU OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti. Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

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