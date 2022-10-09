Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de bu sezon yeteri kadar süre alamadığı için takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Serdar Dursun, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 10:20
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Golcü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Serdar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Benim tek odağım Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

SERDAR DURSUN KİMDİR?

19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Bu maçlarda 6 da asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta?
Crespo'ya yeni sözleşme! Serbest kalma bedeli...
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
9 Ekim Pazar barajlardaki doluluk oranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sosyal medyadan açıkladı! "F.Bahçe..." Sosyal medyadan açıkladı! "F.Bahçe..." 10:17
Cremonese - Napoli maçı ne zaman? Cremonese - Napoli maçı ne zaman? 10:05
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? 10:01
G.Saray'a dönecek mi? Becali'den flaş açıklama G.Saray'a dönecek mi? Becali'den flaş açıklama 09:59
Monza - Spezia maçı ne zaman? Monza - Spezia maçı ne zaman? 09:57
Torino - Empoli maçı ne zaman? Torino - Empoli maçı ne zaman? 09:51
Daha Eski
F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? F.Bahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? 09:46
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ... EURO 2024 KURA ÇEKİMİ CANLI | A MİLLİ TAKIM'IMIZIN RAKİPLERİ... 09:10
O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı" O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı" 08:01
Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" 07:43
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 01:10
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:36