FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı...
Süper Lig'de son üç haftada şans bulamayan, UEFA Avrupa Ligi grup maçları için listeye de alınmayan Serdar Dursun'un devre arasında ayrılacağı iddiaları artmıştı...
Golcü oyuncu sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaparak söylentileri yalanladı.
Serdar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Benim tek odağım Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır.
Tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.
SERDAR DURSUN KİMDİR?
19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Billstedt altyapısında başladı.
Sırasıyla Concordia, Hannover, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Greuther Fürth, ve Darmstadt formaları giydi.
2021 yazında Darmstadt'tan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar çıktığı 47 karşılaşmada 17 gole imzasını attı.
Bu maçlarda 6 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını da terleten Serdar Dursun, 10 maça çıktı.
Ay-yıldızlı forma ile 7 gol kaydetti.
30 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1.90 cm boyunda...
İki ayağını da etkili kullanabilen Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...