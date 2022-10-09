Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerde hedef Beşiktaş beraberliğinin ardından yeniden çıkışa geçmek. Konuk Karagümrük de kötü gidişe son vermek istiyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:01 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:56
Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef Beşiktaş beraberliğinin ardından yeniden çıkışa geçmek. Konuk Karagümrük de kötü gidişe son vermek istiyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı lacivertlilerin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Emre Mor, Pedro, Valencia

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

📺 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 9 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Fenomenden misilleme gecikmedi! Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti altın kolyesini almıştı!
Seda Bakan ikinci kızı Ela için yeni dönem annelerinin tercih ettiği 'baby shower' yerine mevlit okuttu: "40'ımız uçuyor"
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması!
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük | CANLI
KPSS Ön Lisans puanı nasıl hesaplanır?
EYT'lilerin maaş hesabı için detaylar netleşti!
TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU EKRANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı Beşiktaş Kadın basketbol mağlubiyetle başladı 19:37
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 19:36
7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 7 gollü maçta kazanan M.Gladbach! 19:28
Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum Jorge Jesus: Oyuncularıma güveniyorum 19:18
Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! Hatayspor Volkan Demirel ile 2'de 2 yapt! 18:59
Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan 2 futbolcu için sakatlık açıklaması! 18:55
Daha Eski
Tolgay ile Merih yenişemedi! Tolgay ile Merih yenişemedi! 18:16
Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" Dalic'ten Türkiye sözleri! "Gruptaki en zor takım" 18:07
Erzurumspor deplasmanda kazandı! Erzurumspor deplasmanda kazandı! 18:01
Monza evinde rahat kazandı! Monza evinde rahat kazandı! 17:58
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 17:43
Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... Şampiyonluk tesadüfleri sever! Fırtına lider olursa... 17:42