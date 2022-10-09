Haberler Fenerbahçe Fener Gümrük kapısında! İşte Jesus'un 11'i

Fener Gümrük kapısında! İşte Jesus'un 11'i

Kanarya, Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Beşiktaş ile geçen hafta oynadığı derbiden 1 puanla dönen sarı-lacivertliler, evinde kayıp istemiyor. Pirlo'lu Karagümrük ise çıkış peşinde. İşte Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Fener Gümrük kapısında! İşte Jesus'un 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde AEK Larnaca'yı 2-0 yenerek B Grubu'nda liderliğe yükselen Fenerbahçe bu akşam Süper Lig'de sahne alıyor... Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak... Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Kanarya'da hedef; kazanıp, şampiyonluk yarışında bir engeli daha fire vermeden aşmak.

7 MAÇTA 20 GOL+14 PUAN

Fenerbahçe ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Rakip filelere 20 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü... VavaCars Fatih Karagümrük ise sadece bir kez galip gelebildi. 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 6 puan elde etti. 9 gol atıp, 12 gol yedi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

ROTASYON SÜRECEK

Jorge Jesus'un ilk onbirde yine değişiklik yapması bekleniyor. AEK Larnaca maçında yedek soyunan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro, Enner Valencia, Serdar Aziz gibi isimlerin bugün forma giyme ihtimali yüksek. Bir süredir şans bulamayan Miha Zajc'ın da oyunun gidişatına göre süre alması güçlü olasılık.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, İsmail, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia.

F. Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Caulker, Caner, Jimmy, Dresevic, Ozdojev, Borini, Kouassi, Diagne.

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