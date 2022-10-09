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Berisha milli takıma alınmalı

Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, Mergim Berisha'nın milli takıma alınmasını önerdi. Hamann, "Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha, Dünya Kupası için hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz" dedi. Berisha, kiralık gittiği Augsburg forması ile Bundesliga'da 4 maçta 1 gol+2 asist üretti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Berisha milli takıma alınmalı
Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, Mergim Berisha'nın milli takıma alınmasını önerdi. Hamann, "Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha, Dünya Kupası için hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz" dedi. Berisha, kiralık gittiği Augsburg forması ile Bundesliga'da 4 maçta 1 gol+2 asist üretti.
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