Berisha milli takıma alınmalı

Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, Mergim Berisha'nın milli takıma alınmasını önerdi. Hamann, "Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha, Dünya Kupası için hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz" dedi. Berisha, kiralık gittiği Augsburg forması ile Bundesliga'da 4 maçta 1 gol+2 asist üretti.
Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, Mergim Berisha'nın milli takıma alınmasını önerdi. Hamann, "Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha, Dünya Kupası için hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz" dedi. Berisha, kiralık gittiği Augsburg forması ile Bundesliga'da 4 maçta 1 gol+2 asist üretti.