Yüksek lisans

AEKLarnaca maçında en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan İsmail Yüksek, başarısını Jesus'a borçlu olduğunu söyledi. Genç oyuncu, "Oynadığım mevki gerçekten zor bir mevki. 6 numara savunmayı başlatan da hücumu başlatan da ilk oyuncu. Ama hocamızın bende gerçekten emeği büyük. Onunla birlikte her şeyi öğreniyorum. Savunmayı, hücumu, toplu oyunu, topsuz oyunu. Alışmaya çalışıyorum. Alışmaya da başladığım söylenebilir" ifadelerini kullandı.