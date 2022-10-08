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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Fenerbahçe'de harikalar yaratan İsmail Yüksek'in aylık 25 bin TL'lik maaşına zam geliyor. Savaşçı kimliği ve her geçen gün artırdığı performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan 23 yaşındaki genç oyuncuyu ödüllendirmek için yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Yönetim önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izliyor.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Ayrıca yönetim yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Sarı-lacivertli yetkililerin, aylığı 25 bin TL'ye denk gelen İsmail'in maaşında iyileştirmeye gitmek için kolları sıvadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

LARNACA MAÇINA DAMGA VURDU

Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Genç oyuncu sezon başında 350 bin Euro olan piyasa değerini 2.3 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, başarılı oyuncuyu bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

DEVLERİN GÖZÜ ÜSTÜNDE

Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Genç oyuncu Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayı 9 kez giydi.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Bu mücadelelerde takımına 1 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği 2 yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

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