Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.
Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.
Yönetim önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izliyor.
Ayrıca yönetim yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli yetkililerin, aylığı 25 bin TL'ye denk gelen İsmail'in maaşında iyileştirmeye gitmek için kolları sıvadığı öğrenildi.
LARNACA MAÇINA DAMGA VURDU
Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.
Genç oyuncu sezon başında 350 bin Euro olan piyasa değerini 2.3 milyon Euro'ya kadar yükseltti.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, başarılı oyuncuyu bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.
DEVLERİN GÖZÜ ÜSTÜNDE
Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında.
İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç oyuncu Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldı.
İsmail bu sezon sarı-lacivertli formayı 9 kez giydi.
Bu mücadelelerde takımına 1 gol katkısı sağladı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.
2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği 2 yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.