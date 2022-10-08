Crespo ısrarı

Miguel Crespo için Atletico Madrid'in transfer planı sürüyor... İspanyol ekibinin, AEK karşısında da kusursuz oynayan Portekizli için ocakta F.Bahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifin en az 10 miyon euro olacağı ifade edildi.
MiguelCrespo için Atletico Madrid'in transfer planı sürüyor... İspanyol ekibinin, AEK karşısında da kusursuz oynayan Portekizli için ocakta F.Bahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu için yapılacak teklifin en az 10 miyon euro olacağı ifade edildi.