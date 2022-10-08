Arda’ya çok süre

Arda Güler, 88'de girdiği AEK karşısındaki performansıyla göz doldurdu. Çalımları ve gol girişimleri ile tribünleri heyecanlandıran genç yıldıza daha çok süre verilmesi için taraftarlar, Jesus'a çağrıda bulundu...
Arda Güler, 88'de girdiği AEK karşısındaki performansıyla göz doldurdu. Çalımları ve gol girişimleri ile tribünleri heyecanlandıran genç yıldıza daha çok süre verilmesi için taraftarlar, Jesus'a çağrıda bulundu... Bu arada yetenekleri ile herkesin beğenisini kazanan Arda, hız ve topsuz oyun konusunda da iyi olmak için çalışmalarına devam ediyor.