Haberler Fenerbahçe 10.5 milyon euro gelir

10.5 milyon euro gelir

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin kazancı 10 milyon euro'yu geçti... Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1.47 milyon euro geliri garantiledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
10.5 milyon euro gelir
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe'nin kazancı 10 milyon euro'yu geçti... Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3.63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1.47 milyon euro geliri garantiledi. Katsayı klasmanında 11. sıradan 2 milyon 904 bin euro alan sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de tahminen 2.5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10.5 milyon euro'ya ulaştı.
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