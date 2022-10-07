Haberler Fenerbahçe Temsilcilerimiz kasasını doldurdu! İşte Fenerbahçe Sivasspor Başakşehir ve Trabzonspor'un UEFA gelirleri

Temsilcilerimiz kasasını doldurdu! İşte Fenerbahçe Sivasspor Başakşehir ve Trabzonspor'un UEFA gelirleri

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından takımlarımızın UEFA'dan elde ettikleri gelirler açıklandı. Temsilcilerimiz; Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA gelirleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 13:35
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı
Sarı-lacivertliler, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon avro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon avroluk geliri hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin avroluk gelir elde etti.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon avro koyacak.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon avroya ulaşmış durumda.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Trabzonspor'un geliri 13 milyon euro...

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon avroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon avroluk katılım bedelini cebine koydu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin avroda kaldı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon avro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon avro ödül alacak.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Başakşehir 4,9 milyon avro, Sivasspor 4,1 milyon avro kazandı

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon avro, performansıyla 1 milyon 166 bin avro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin avro kazandı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon avro, gruptaki performansıyla 666 bin avro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

UEFA para ödülleri, "Dört büyükler"e merhem olmuyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Söz konusu UEFA gelirleri, düşük bütçeli Anadolu kulüpleri için güzel bir kaynak olsa da "Dört büyükler" olarak nitelenen ve toplam borçları 1 milyar avroya yaklaşan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için çok düşük seviyede kalıyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kazancını 10 milyon avronun üzerine çıkardı

Süper Lig'de "Dört büyükler"in geçen sezonki gelir, gider ve zarar tablosu şöyle:


Beşiktaş;

Gelir Milyar: 1,151 Gider Milyar: 2,177 Zarar Milyar: 1,026 Zarar Milyon €: 58,6


Fenerbahçe:

Gelir Milyar: 1,465 Gider Milyar:2,301 Zarar Milyar: 0,836 Zarar Milyon €: 47,7

G.Saray:

Gelir Milyar: 1,235 Gider Milyar: 1,994 Zarar Milyar: 0,759 Zarar Milyon €: 43,3

Trabzonspor:

Gelir Milyar: 0,929 Gider Milyar: 1,468 Zarar Milyar: 0,539 Zarar Milyon €: 30,8

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