Temsilcilerimiz kasasını doldurdu! İşte Fenerbahçe Sivasspor Başakşehir ve Trabzonspor'un UEFA gelirleri

Süper Lig'de "Dört büyükler"in geçen sezonki gelir, gider ve zarar tablosu şöyle:



Beşiktaş;

Gelir Milyar: 1,151 Gider Milyar: 2,177 Zarar Milyar: 1,026 Zarar Milyon €: 58,6



Fenerbahçe:

Gelir Milyar: 1,465 Gider Milyar:2,301 Zarar Milyar: 0,836 Zarar Milyon €: 47,7

G.Saray:

Gelir Milyar: 1,235 Gider Milyar: 1,994 Zarar Milyar: 0,759 Zarar Milyon €: 43,3

Trabzonspor:

Gelir Milyar: 0,929 Gider Milyar: 1,468 Zarar Milyar: 0,539 Zarar Milyon €: 30,8