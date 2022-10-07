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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki 3. karşılaşmasında AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 08:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - KİM OYNASIN?

Fenerbahçe'de, "Ah keşke şu oyuncu bugün sahada olsaydı" dediğiniz oyuncu var mı? İnanın Jorge Jesus'tan sonra benim yok. Sahaya çıkan her oyuncu takım potansiyeline uygun mücadele ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

10 üzerinde değerlendirme yapacak olursak; her oyuncu ortalama 7'lik performans sergilerken, ne kötü görünen çok aşağı düşüyor ne de takımın iyisi çok fazla öne çıkıyor. İşte takım olabilmek tam da böyle bir şey…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

"Saha dışı motivasyonla" sahaya çıkan AEK takımı Fenerbahçe'nin ayarında değildi. O saha dışı motivasyonları sarı-lacivertlilere gol atabilecek düzeye dahi getiremedi onları…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Sadece savunarak az gol yemenin yollarını aradılar. Maç boyunca isabetli tek şut atamamaları bunun bir göstergesi…

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

10 kişi kendi yarı alanlarında sadece gol yememeyi düşünmelerine karşın benim saydığım Fenerbahçe'nin en az 10 isabetli şutu var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

AEK kalecisi belki de hayatının maçını oynadı. Emre Mor mükemmele yakın bir performans sergiledi. Ee bazı hocaların elinde vezir, bazısının elinde rezil olursun. Emre; Volkan Demirel ve Jorge Jesus'un elinde kendisine yeni bir kariyer inşa ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

İsmail Yüksek ve Crespo da maçın öne çıkan isimlerindendi. Fenerbahçe deplasmandaki maçı da çok rahat bir şekilde kazanır. Zira AEK takımı sarı-lacivertlilerin sıkletinde değil. Ben Fenerbahçe'yi bu seviyeye ulaştıran JJ'nin önünde saygıyla eğiliyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - ÇEKİLİN YOLDAN

Tribünlerin sıcaklığı ile birlikte maçın havası da kendine geldi. Normalde "altı rotasyona rağmen" dememiz lazım ama "rotasyon" oyuncuları maçın kahramanı olarak alkışların efendisi oldular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

İlk yarı bittiğinde kaçan pozisyonları veya Batshuayi'nin golünü yazmak var ama detayda 300'e yakın pas var. Maçı sadece tek yönlü yapmadı İsmail Yüksek – Crespo orta sahası, Larnaca için de çözümsüz hale getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Topu geriye kapma süresinin dokuz saniyelerin altına girdiği bir süreçti muhtemelen. Rakibi sürekli topun peşinde koşturdular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Rossi'nin biraz dikkatli olması, tabelada bambaşka bir rakam yazdırırdı. Ama onun girdiği pozisyonlara da başkasının isim yazması zor. Maç periyodundaki "sekte", özellikle ön taraf oyuncularında etkisini gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Bir başka dip not; Batshuayi – Valencia karşılaştırmasını ister – istemez yaptım. Orta saha çokça uzun top deniyor santrforlara.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Valencia'nın dikkatinde top var. Defansı aşmayacaksa, topa gidiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Batshuayi ise bu mücadelede bekleme odasında. Belçikalı golcü fizik olarak daha iyi görünmesine rağmen, bu rahatlık bölümünde kalırsa, Jesus'un ilk adamı olamaz. Analizciler de bunu kendisine hatırlatırlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-AEK Larnaca maçını değerlendirdi!

Rennes'in son dakikalarda kazanmasıyla, biraz üzüldük ama Fenerbahçe averajının da adını koydu grup liderliğine. Hadi bakalım, çekilin yoldan…

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