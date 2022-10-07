FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'de yeni gündem Gustavo Henrique'nin bonservisinin Ocak ayında alınması.
Fenerbahçe'de yeni gündem Gustavo Henrique'nin bonservisinin Ocak ayında alınması.
Takvim'in haberine göre; 1.4 milyon Euro'ya kiralanan 1.4 milyon euro daha verilerek bonservisinin tamamın alınabilecek Brezilyalı stoper için Ocak ayında bir hamle yapılması kararı alındı.
Edinilen bilgilere göre Gustavo Henrique'nin önce bonservisi alınacaktı.
Brezilya basınına göre sakatlık raporları Fenerbahçe cephesini korkuttu.
Yıldız oyuncuda bazı kronik sakatlıklar tespit edildi.
Bu yüzden bonservisi alınmadan önce kiralanmasına karar verildi.
Beşiktaş derbisinde Weghorst'a nefes aldırmayan Gustavo Henrique; 5 kez top uzaklaştırdı.
Henrique 3 pas arası, % 50 ikili mücadele kazanma, 6/7 hava topu kazanma Yüzde 40'ı ileriye doğru olmak üzere % 82 pas isabeti ile oynamıştı.
SAVUNMANIN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU
Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maçta forma giyerken, 932 dakika sahada kaldı.
Brezilyalı stoper, ayrıca söz konusu müsabakalarda takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
HAVA TOPLARINI SÜPÜRÜYOR
Brezilyalı stoper, forma giydiği maçlarda rakiplerine geçit vermiyor.
Girdiği ikili mücadelelerde etkili bir görüntü çizen Gustavo'nun, sarı-lacivertli formayı terlettiği 932 dakikada Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü.