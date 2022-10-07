Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon kadroya katılan isimlerden olan Gustavo Henrique, ilk maçında eleştiri oklarının hedefinde olsa da sonrasında gösterdiği performansla herkesi yanıltmayı başardı. Fenerbahçe yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Fenerbahçe'de yeni gündem Gustavo Henrique'nin bonservisinin Ocak ayında alınması.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Takvim'in haberine göre; 1.4 milyon Euro'ya kiralanan 1.4 milyon euro daha verilerek bonservisinin tamamın alınabilecek Brezilyalı stoper için Ocak ayında bir hamle yapılması kararı alındı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Edinilen bilgilere göre Gustavo Henrique'nin önce bonservisi alınacaktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Brezilya basınına göre sakatlık raporları Fenerbahçe cephesini korkuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Yıldız oyuncuda bazı kronik sakatlıklar tespit edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Bu yüzden bonservisi alınmadan önce kiralanmasına karar verildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Beşiktaş derbisinde Weghorst'a nefes aldırmayan Gustavo Henrique; 5 kez top uzaklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Henrique 3 pas arası, % 50 ikili mücadele kazanma, 6/7 hava topu kazanma Yüzde 40'ı ileriye doğru olmak üzere % 82 pas isabeti ile oynamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

SAVUNMANIN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde toplamda 12 maçta forma giyerken, 932 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Brezilyalı stoper, ayrıca söz konusu müsabakalarda takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

HAVA TOPLARINI SÜPÜRÜYOR

Brezilyalı stoper, forma giydiği maçlarda rakiplerine geçit vermiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den Henrique kararı! Bonservisi...

Girdiği ikili mücadelelerde etkili bir görüntü çizen Gustavo'nun, sarı-lacivertli formayı terlettiği 932 dakikada Fenerbahçe, kalesinde 8 gol gördü.

DİĞER
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın şimdi ne halde!
Bensu Soral’ın çenesi düştü! Hollywood klasiği estetiğe o da kapıldı
Ronaldo için bir açıklama daha: Neden olmasın!
Beşiktaş yönetimi harekete geçti! Josef görüşme odasına
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif
Zajc satış listesinde! İki taliple görüşme...
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU E-DEVLET | Kırtasiye yardımı nedir, ne kadar, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru şartları, gerekli belgeler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum UEFA ülke puanında kaçıncı sıradayız? İşte son durum 07:47
Jesus: Daha fazla gol atabilirdik! Jesus: Daha fazla gol atabilirdik! 01:41
Pereira Wolves’a Pereira Wolves’a 01:24
‘Şanlı’ Batshuayi! ‘Şanlı’ Batshuayi! 01:23
Kim oynasın? Kim oynasın? 01:22
Çekilin yoldan Çekilin yoldan 01:21
Daha Eski
Rennes Kiev’i geçti Rennes Kiev’i geçti 01:21
Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi Jorge Jesus: 4-5 olabilirdi 01:20
Asistan Rossi! Asistan Rossi! 01:19
Emre Mor’dan resital Emre Mor’dan resital 01:18
Fenerbahçe doludizgin Fenerbahçe doludizgin 01:17
Real Betis Roma'da da yenilmedi! Real Betis Roma'da da yenilmedi! 23:58