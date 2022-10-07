FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B grubundaki 3. maçını oynadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B grubundaki 3. maçını oynadı.
Sahasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yendi.
Fenerbahçe'nin bu maçtaki gollerini 26'da Michy Batshuayi ile 79'da Mamas (kk) kaydetti.
Bu sonucun ardından temsilcimiz grupta averajla liderliğe yükseldi.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.
Bu arada Fenerbahçe'nin galibiyeti, Jesus'un ülkesi Portekiz'de ve Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'da manşet oldu.
İşte atılan başlıklardan bazıları...
ABOLA (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si yeni bir zafer ekledi"
NOTICIAS AO MINUTO (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus kazandı ve Fenerbahçe grup lideri oldu"
LANCE (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı yendi"
ZERO ZERO (PORTEKİZ)
"Jorge Jesus kazandı ve B grubunda lider oldu ancak gecenin en önemli olayı 17 yaşındaki bir çocuktu"
AFICION CENTRAL (EKVADOR)
"Enner Valencia, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetinde rotasyon oyuncusu oldu"
EXPRESO (EKVADOR)
"Enner Valencia Fenerbahçe'nin galibiyetinde süre aldı"