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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında AEK Larnaca'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Portekiz ve Ekvador basını bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 08:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B grubundaki 3. maçını oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Sahasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Fenerbahçe'nin bu maçtaki gollerini 26'da Michy Batshuayi ile 79'da Mamas (kk) kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Bu sonucun ardından temsilcimiz grupta averajla liderliğe yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, "Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

Bu arada Fenerbahçe'nin galibiyeti, Jesus'un ülkesi Portekiz'de ve Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'da manşet oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

İşte atılan başlıklardan bazıları...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

ABOLA (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si yeni bir zafer ekledi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

NOTICIAS AO MINUTO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus kazandı ve Fenerbahçe grup lideri oldu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

LANCE (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı yendi"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

ZERO ZERO (PORTEKİZ)

"Jorge Jesus kazandı ve B grubunda lider oldu ancak gecenin en önemli olayı 17 yaşındaki bir çocuktu"

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetini böyle gördü!

AFICION CENTRAL (EKVADOR)

"Enner Valencia, Fenerbahçe'nin AEK Larnaca galibiyetinde rotasyon oyuncusu oldu"

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