FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.
Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Geride kalan 3 maçta 2 kez kazanan, 1 defa da berabere kalan Fenerbahçe, topladığı 7 puan ile B Grubu'nun 1. sırasına yerleşti. Sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.
AEK Larnaca ise Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet ile 3. sırada kaldı. 3 maçta 1 galibiyet alan takım, 2 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler Güney Kıbrıs ekibi karşısında 26. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
'Batman' lakaplı Batshuayi, Kadıköy'de oynanan grubun ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında da ağları sarsmış ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmişti.
AEK kalecisi Kenan Piric Fenerbahçe karşısında devleşti. Sarı-lacivertlilerin net pozisyonlarını önleyen Piric 8 net kurtarış yaptı.
Geçen sezon Göztepe'nin kalesini koruyan Boşnak eldiveni yıkan gol ise takım arkadaşından geldi. 79. dakikada AEK'lı Rafael Mamas kendi kalesine attı, maçın skorunu tayin etti: 2-0.
Grubun diğer maçında da Rennes, Dinamo Kiev'i 89'da bulduğu golle 2-1 devirdi.
TRİBÜNDE ARDA GÜLER COŞKUSU
Fenerbahçe'de Arda Güler 88. dakikada oyuna girdi. Milliyet'te yer alan habere göre daha değişiklik yapılmadan Arda'yı kenarda gören sarı-lacivertli taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Genç futbolcu topu her ayağına aldığında alkış sesi yükseldi.
HER ATAĞI TEHLİKE YARATTI
Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda'nın performansı Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırdı.
90+2. dakikada kendi sahasında topu alan Arda iki rakip futbolcuyla mücadeleye girişti. Şık bir çalım ile rakibini ekarte eden Arda'nın bu hareketi seyirciyi heyecanlandırdı.
Rakip futbolcu ise anında faul ile genç futbolcuyu durdurdu.
6 dakika gibi kısa bir süre oynamasına rağmen Arda Güler'in etkili oyunu geniş yankı uyandırdı.