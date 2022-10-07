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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, 88'de oyuna girerken yaptığı hareketler, attığı şık çalım ve çektiği şutla taraftarları coşturdu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 10:13
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon her maçta olduğu gibi AEK Larnaca maçına da yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın hafta içinde ve geç saatte oynanmasına rağmen stadın tamamına yakınını doldurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Geride kalan 3 maçta 2 kez kazanan, 1 defa da berabere kalan Fenerbahçe, topladığı 7 puan ile B Grubu'nun 1. sırasına yerleşti. Sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

AEK Larnaca ise Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet ile 3. sırada kaldı. 3 maçta 1 galibiyet alan takım, 2 kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Sarı-lacivertliler Güney Kıbrıs ekibi karşısında 26. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

'Batman' lakaplı Batshuayi, Kadıköy'de oynanan grubun ilk maçında Dinamo Kiev karşılaşmasında da ağları sarsmış ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

AEK kalecisi Kenan Piric Fenerbahçe karşısında devleşti. Sarı-lacivertlilerin net pozisyonlarını önleyen Piric 8 net kurtarış yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Geçen sezon Göztepe'nin kalesini koruyan Boşnak eldiveni yıkan gol ise takım arkadaşından geldi. 79. dakikada AEK'lı Rafael Mamas kendi kalesine attı, maçın skorunu tayin etti: 2-0.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Grubun diğer maçında da Rennes, Dinamo Kiev'i 89'da bulduğu golle 2-1 devirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

TRİBÜNDE ARDA GÜLER COŞKUSU

Fenerbahçe'de Arda Güler 88. dakikada oyuna girdi. Milliyet'te yer alan habere göre daha değişiklik yapılmadan Arda'yı kenarda gören sarı-lacivertli taraftarlar büyük coşku yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Genç futbolcu topu her ayağına aldığında alkış sesi yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

HER ATAĞI TEHLİKE YARATTI

Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda'nın performansı Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

90+2. dakikada kendi sahasında topu alan Arda iki rakip futbolcuyla mücadeleye girişti. Şık bir çalım ile rakibini ekarte eden Arda'nın bu hareketi seyirciyi heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

Rakip futbolcu ise anında faul ile genç futbolcuyu durdurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler 6 dakikada taraftarı büyüledi!

6 dakika gibi kısa bir süre oynamasına rağmen Arda Güler'in etkili oyunu geniş yankı uyandırdı.

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