FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Sarı-Lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.
ÇOK MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN
Takvim'in haberine göre; 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun.
Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlık da yaşadığı ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi.
Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu.
Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜLECEK
Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda.
Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.
SAMANDIRANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tam bir motivasyon dehası… Bilinen tüm motivasyon tekniklerinden farklı olarak Samandıra'nın çehresini de değiştiriyor.
KENDİSİYLE OYUNCULARIN ARASINA KİMSEYİ SOKMUYOR
Portekizli teknik adam, kulüp binasında var olmasına rağmen antrenman sahasının kenarına da bir başka toplantı salonu yaptırıyor.
Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı.
Amaç antrenman öncesi saha kenarında sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak, daha hızlı aksiyon almak.
OYUNCULARI MAÇ HAVASINA SOKUYOR
Jorge Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak.
Portekizli teknik adam ayrıca özel ses sistemleri kurduracak. Maçlardaki tribün sesini buradan oyunculara aktaracak. Kendilerini idmanlar sırasında da maç havasına sokmak istiyor.