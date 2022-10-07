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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç Jorge Jesus ile bir araya geldi. Koç, Portekizli hocaya pişmanlığını anlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 17:31
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı çok etkili bir oyundan sonra 2-0 yenen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Sarı-Lacivertli camiaya, uzun süredir özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus taraftarların 1 numaralı sevgilisi olmuş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

ÇOK MEMNUN VE ÇOK PİŞMAN

Takvim'in haberine göre; 2018 yılında oturduğu başkanlık koltuğunda bir türlü istenen başarıları elde edemeyen Başkan Ali Koç da Jorge Jesus'la çalışmaktan dolayı fazlasıyla memnun.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Hatta Başkan Koç'un bu konuda büyük bir pişmanlık da yaşadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Alınan bilgilere göre Larnaca maçının ardından Jesus'la bir araya gelen Ali Koç, "Keşke yollarımız ilk başkan olduğumda, yani 2018 yılında kesişseydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Sizinle daha önce görüşmemek, benim en büyük pişmanlığım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde Aykut Kocaman ile yollarını ayırmış ve Philip Cocu'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Ancak ne Hollandalı hoca ne de daha sonra göreve gelen isimlerden hiçbiri Fenerbahçe'ye beklenen şampiyonluğu getiremedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Jorge Jesus sadece takıma oynattığı futbol ve aldığı skorlarla değil, liderlik özellikleri ve taraftarla diyaloğu nedeniyle de Başkan Koç da büyük bir hayranlık uyandırmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Ali Koç, Jesus'un sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

SAMANDIRANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus tam bir motivasyon dehası… Bilinen tüm motivasyon tekniklerinden farklı olarak Samandıra'nın çehresini de değiştiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

KENDİSİYLE OYUNCULARIN ARASINA KİMSEYİ SOKMUYOR

Portekizli teknik adam, kulüp binasında var olmasına rağmen antrenman sahasının kenarına da bir başka toplantı salonu yaptırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Oyuncularıyla çalışma öncesi tüm toplantıları burada yapmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

Amaç antrenman öncesi saha kenarında sıcağı sıcağına uyarılarını yapmak, daha hızlı aksiyon almak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Jorge Jesus'a: Keşke yollarımız daha önce kesişseydi

OYUNCULARI MAÇ HAVASINA SOKUYOR

Jorge Jesus antrenman öncesi ve sonrası tüm toplantıları burada yapmaya başlayacak.

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