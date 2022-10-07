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Fenerbahçe doludizgin

Sarı-lacivertliler, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi karşısında şov yaptı. Batshuayi ve Mamas (kk) ile çok rahat kazandı. Emre Mor’un bir topu direkten dönerken, sayısız fırsat da kaçtı. AEK Larnaca’nın kalecisi Piric farkı önledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe doludizgin

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla B Grubu'nda puanını 7'ye çıkararak averajla liderliğe yükseldi... Kadıköy'de oynanan karşılaşmada baştan sona üstün olan Kanarya, 26'da öne geçti. Rossi'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi çok sert bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0. F.Bahçe, ilk yarıda Alioski, Rossi ve Emre Mor ile üç net fırsatı da değerlendiremedi.

KAZANIRSA GARANTİLEYECEK
İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 79'da Rafail Mamas'ın kendi kalesine attığı golle galibiyeti garantiye aldı: 2-0. Golde ortayı yapan isim yine Diego Rossi idi... Emre Mor ile bir topu direkten dönen sarı- lacivertliler, Diego Rossi, Crespo ve Gustavo ile önemli pozisyonları kullanamayınca mücadele 2-0 sona erdi... Fenerbahçe B Grubu'ndaki 4. maçında 13 Ekim Perşembe günü AEK Larnaca ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Kazanması halinde grupta ilk 2'ye girmeyi garantileyecek.

ARDA 88'DE GİRDİ
Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda şans buldu. Jorge Jesus, 17 yaşındaki oyuncuyu 88'de Batshuayi'nin yerine oyuna soktu. Arda'yı kenarda gören taraftarlar ayağa kalkarak, lehine tezahüratta bulundu. Arda Güler kısa süre içinde çalımları ile alkış aldı.

6'LI ROTASYON, 4'LÜ SAVUNMA
Teknik direktör Jorge Jesus ilk onbirde 6 değişiklik yaptı... Derbide forma giyen isimlerden Serdar Aziz, Ferdi, İrfan Can, Pedro ve Valencia yedek soyunurken, Arao kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Osayi, Alioski, İsmail, Emre Mor, Rossi ve Batshuayi onbirde çıktı. Savunmada da 4'lü defansa dönüldü.

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