Haberler Fenerbahçe Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

İspanyol devi Portekizli yıldız için 10 milyonu gözden çıkardı. Miguel Crespo'yu Karagümrük maçında Atletico Madrid, Sevilla ve Sporting kulübünün temsilcileri izleyecek. A.Madrid'in Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını 10 miyon Euro ile çalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 06:50
Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Sezon başında da teklifler alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en yakından ilgilenen kulüp Atletico Madrid.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Atletico Madrid dışında Sevilla ve Sporting Lizbon kulüplerinin de Crespo için devrede olduğu ifade ediliyor.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

3 kulübün de Fenerbahçe'nin pazar gecesi Fatih Karagümrük ile oynayacağı Süper Lig maçına temsilci yollayacağı ifade edildi.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Sezon başında Crespo için 8 milyon Euro teklif edilmişti.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Atletico Madrid'in bu teklifini 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncellediği ifade ediliyor.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Ancak Fenerbahçeli kurmayların Crespo için kapıyı 13 milyon Euro'dan açacağı da gelen haberler arasında.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILABİLİR

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi içinde Miguel Crespo ile yeni bir sözleşme imzalanması konusunda görüş bildirenlerin de olduğu belirtiliyor.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona erecek.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Miguel Crespo hem defansif hem de ofansif katkılarıyla Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozu olarak gösteriliyor.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Crespo'nun bu performansını devam ettirmesi durumunda da Portekiz Milli Takıma'na çağrılma ihtimali son derece yüksek.

Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Takvim'in haberine göre Crespo'nun milli takıma çağrılıp forma giymesi durumunda da piyasa değerini 18 milyon Euro civarına yükseltmesi de Fenerbahçeli kurmayların beklentileri arasında.

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