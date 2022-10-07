Atletico Madrid gözünü kararttı! İşte yapılacak dev teklif

Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.
Vitor Pereira'nın Portekiz 2. Ligi'nden getirdiği Miguel Crespo müthiş futboluyla bir anda Avrupa devlerini peşine taktı.
Sezon başında da teklifler alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla en yakından ilgilenen kulüp Atletico Madrid.
Atletico Madrid dışında Sevilla ve Sporting Lizbon kulüplerinin de Crespo için devrede olduğu ifade ediliyor.
3 kulübün de Fenerbahçe'nin pazar gecesi Fatih Karagümrük ile oynayacağı Süper Lig maçına temsilci yollayacağı ifade edildi.
Sezon başında Crespo için 8 milyon Euro teklif edilmişti.
Atletico Madrid'in bu teklifini 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncellediği ifade ediliyor.
Ancak Fenerbahçeli kurmayların Crespo için kapıyı 13 milyon Euro'dan açacağı da gelen haberler arasında.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILABİLİR
Ayrıca Fenerbahçe yönetimi içinde Miguel Crespo ile yeni bir sözleşme imzalanması konusunda görüş bildirenlerin de olduğu belirtiliyor.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona erecek.
Miguel Crespo hem defansif hem de ofansif katkılarıyla Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli kozu olarak gösteriliyor.
Crespo'nun bu performansını devam ettirmesi durumunda da Portekiz Milli Takıma'na çağrılma ihtimali son derece yüksek.
Takvim'in haberine göre Crespo'nun milli takıma çağrılıp forma giymesi durumunda da piyasa değerini 18 milyon Euro civarına yükseltmesi de Fenerbahçeli kurmayların beklentileri arasında.
Crespo'nun kontratı 2024 yılında sona erecek.