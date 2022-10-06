Michy Batshuayi AEK Larnaca maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Michy Batshuayi, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum." ifadelerini kullandı.



İŞTE BATSHUAYI'NİN AÇIKLAMALARI



"Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum."

"Aramızda iyi bir uyum var takım içerisinde. İlk 11'de herkes başlayabiliyor. Yedek kulübesinde olan arkadaşlarım da var. Oynayan oynamayan herkes sıkı bir şekilde, fazlasıyla çalışıyor. Hoca aramızdan birilerini seçip karar veriyor. Bizler kendimizi geliştiriyoruz. Daha fazla gelişmek, daha iyi olmak adına çok çalışıyoruz."

"Bizler açısından taraftar çok önemli. Onlar 12. oyuncumuz. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Onlarla golleri kutlamam çok güzel. Zaman zaman zor dönemlerimiz olabilir ama bugün olumlu bir görüntü vardı."

"Golümü Rossi ile kutladım. Çok iyi bir pas verdi. O da iyi oynadı. Tüm takımın performansı mutluluk vericiydi."