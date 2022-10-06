Mert Hakan 1 ay yok

Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, sezon başındaki Avusturya kampında da adalesinden sakatlık yaşamış ve 30 gün forma giyememişti.
Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, sezon başındaki Avusturya kampında da adalesinden sakatlık yaşamış ve 30 gün forma giyememişti.