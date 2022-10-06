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Löw’den yine ret

Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra görev yapmayan Joachim Löw, Stuttgart'ın teklifini geri çevirdi. Alman basını, deneyimli teknik adamın Bundesliga ekibinin danışmanlık teklifini reddettiğini yazdı. Löw'ün teknik direktörlük yapmak istediği ifade edildi. Alman çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini de kabul etmemişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Löw’den yine ret
Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra görev yapmayan Joachim Löw, Stuttgart'ın teklifini geri çevirdi. Alman basını, deneyimli teknik adamın Bundesliga ekibinin danışmanlık teklifini reddettiğini yazdı. Löw'ün teknik direktörlük yapmak istediği ifade edildi. Alman çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini de kabul etmemişti.
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