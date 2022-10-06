Jorge Jesus Fenerbahçe AEK Larnaca maçının ardından açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Herkese iyi akşamlar. Bugün kazanmak bizim için önemliydi. Bu galibiyet bizi gruptan çıkmaya 1 adım daha yaklaştırdı. Daha fazla gol atabilirdik. Bu, takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok öz güvenli. Onları tebrik ediyorum.

Çalışıyoruz. Her geçen gün daha da gelişiyorlar. İyi bir yoldayız ancak henüz hiçbir şey kazanmadık. Hala uzun bir yol var önümüzde. Fenerbahçe'nin, taraftarlarını mutlu etmesi çok önemli. Taraftarların stadyumdan mutlu şekilde ayrılması bizim görevimiz.

Aslında bugün Zajc oynayabilirdi ancak sonrasında Arda Güler'i oynatma kararı aldım. Arda'nın da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir. Hiçbir problem yok. Sadece bazen seçimler yapmamız gerekiyor.

Daha kötü durumda olan oyuncular var. Mesela Bruma. Bruma'yı ben Fenerbahçe'ye istedim, ben getirdim, ancak Avrupa Ligi kadrosuna yazmadık.

Mert Hakan ve Arao'nun sakatlıkları var. Bu kadar yoğun fikstürde bunlar normal. Kadroda sürekli değişiklikleri, oyuncuları çok zorlamamak için yapıyoruz ancak sakatlık kaçınılmaz bir gerçek