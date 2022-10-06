Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelmişti.
Mücadele, 0-0'lık eşitlikle sona ererken, sakatlık şoku yaşanmıştı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisi sonrası sakatlandı.
Milli yıldızın tedavisinde derbi sonrası başlandı.
Bununla baraber Mert Hakan'ın, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.
Aktarılan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş, dizinden sakatlandı.
Ağır bir sakatlık süreci yaşanacak ve tedavi süreci uzun sürecek.
Yıldız futbolcunun tedavisiyle Jorge Jesus, yakından ilgilenecek.
İŞTE SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE
Mert Hakan Yandaş, yaklaşık 1 ay boyunda sahalardan uzak kalacak.
BU SEZON İKİNCİ SAKATLIĞI
Fenerbahçe'nin yıldızı, sezon başında da sakatlanmıştı.
Mert Hakan, sezon başındaki Avusturya kampında sakatlanmıştı.
Yıldız oyuncu, adelesinde problem yaşamıştı.
Sarı lacivertlilerin yıldızı, 30 gün boyunda forma giyememişti.
Mert Hakan bu sezon toplamda 8 maçta oynadı.
Yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 1 gol 1 asist üretti.