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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yıldızı Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanmıştı. Yıldız futbolcunun tedavisi, derbi sonrası başladı. Öte yandan Mert Hakan Yandaş'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 16:27
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Milli yıldızın tedavisinde derbi sonrası başlandı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Bununla baraber Mert Hakan'ın, sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Aktarılan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş, dizinden sakatlandı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Ağır bir sakatlık süreci yaşanacak ve tedavi süreci uzun sürecek.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Yıldız futbolcunun tedavisiyle Jorge Jesus, yakından ilgilenecek.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

İŞTE SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE
Mert Hakan Yandaş, yaklaşık 1 ay boyunda sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

BU SEZON İKİNCİ SAKATLIĞI
Fenerbahçe'nin yıldızı, sezon başında da sakatlanmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Mert Hakan, sezon başındaki Avusturya kampında sakatlanmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ne kadar sahalardan uzak kalacak? Belli oldu!

Yıldız oyuncu, adelesinde problem yaşamıştı.

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