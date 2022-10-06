Fenerbahçe AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. maçında sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor.

İlk iki maçında Dinamo Kiev'i yenen ve Rennes ile berabere kalan sarı lacivertliler, Fransız temsilcisi ile beraber 4 puanla zirvede bulunuyor.

Kanarya'da hedef, Güney Kıbrıs ekibini de mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek ve zirvede kalmak.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.



AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuryo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.