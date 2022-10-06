"Bizi çözemiyorlar"

“İlk 11’i ve oyunumuzu sürekli değiştirdiğimiz için rakipler bize karşı strateji belirleyemiyor” diyen Portekizli hoca: AEK’yı evimizde yenmek istiyoruz. Kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca'yı yenip gruptan çıkmak için avantaj sağlamak istediklerini söyledi. Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Portekizli çalıştırıcı, "İki takım için de önemli bir maç. Larnaca, Dinamo Kiev'i yendi. Yarışta kendisinin de olduğunu gösterdi. Kaliteli yabancı oyuncuları var. Zorluklar çıkaracaktır ama biz de bunları lehimize çevirmek için çalışacağız. Evimizde, taraftarımızın yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Kazanırsak gruptan çıkmak için önemli bir adım atacağız" dedi.
90 DAKİKA BASKI
Her maça farklı oyuncularla çıkmalarını da değerlendiren Jesus, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakiplerimiz bize karşı net bir strateji belirlemekte zorlanıyorlar. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öngöremiyorlar. Bu da Fenerbahçe açısından pozitif bir şey" diye konuştu. Tecrübeli hoca, ligde+Avrupa'da fiziksel olarak takımından her zaman maksimum mücadele istediğini vurgulayarak, "90 dakika baskı yapan oyun istiyoruz. Fenerbahçe'yi güçlü yapan bu. Yarın da böyle olacak" ifadelerini kullandı.