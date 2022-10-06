Arda için forma şansı

Son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor. Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre bugün sahaya sürebileceği belirtiliyor.
Son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor. Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre bugün sahaya sürebileceği belirtiliyor.