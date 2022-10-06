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Arda için forma şansı

Son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor. Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre bugün sahaya sürebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Arda için forma şansı
Son dönemde forma giymekte zorlanan Arda Güler, AEK Larnaca karşısında görev bekliyor. Genç yıldız bu sezon sadece Slovacko deplasmanında ilk onbirde şans buldu. Ligde oynanan 7 maçta toplam 30 dakika süre alabilen Güler, Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Jesus'un gücünü ve hızını artırması gerektiğini söylediği Arda'yı maçın gidişatına göre bugün sahaya sürebileceği belirtiliyor.
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