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AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra'dan Jorge Jesus'a övgü: Tecrübesini konuşturdu!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un tecrübesini konuşturduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 00:31
AEK Larnaca'nın Teknik Direktörü Luis Oltra'dan Jorge Jesus'a övgü: Tecrübesini konuşturdu!

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oltra, çok zor bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir ekip olduğunu dile getiren Oltra, şunları aktardı:

"Rakip takım teknik direktörü tecrübesini konuşturdu. Futbolcularıma bir şey söyleyemem, her şeylerini verdiler. 80 dakika oyundan düşmediler. Maçın kırılma anı kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyondu, onu değerlendirebilsek daha değişik konumda olabilirdik. Oyuncularım her şeyini verdi."

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