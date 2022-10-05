Jesus çok farklı hoca

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi Jorge Andrade, Zero- Zero'ya konuştu. Andrade "Kariyerimin son döneminde Jesus ile çalışma şansı yakaladık. Çok iyi bir eğitimci. Ben bir stoperdim. Jesus beni orta sahada oynattı. İçimden bir 8 numara çıkardı. Oyuna çok farklı bir bakış açısı var" diye konuştu.
FenerbahçeTeknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi Jorge Andrade, Zero- Zero'ya konuştu. Andrade "Kariyerimin son döneminde Jesus ile çalışma şansı yakaladık. Çok iyi bir eğitimci. Ben bir stoperdim. Jesus beni orta sahada oynattı. İçimden bir 8 numara çıkardı. Oyuna çok farklı bir bakış açısı var" diye konuştu.