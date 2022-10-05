İrfan Can Kahveci'nin kardeşi canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'ye transferi ve yaşananlar..."

Kahve, transferde ön plana çıkmış gibi gözüküyor ama daha önce de yapıyordu bunu. Bunlar aslında oyuncuların marketingidir. Biz de düşündük ve soyadımız Kahveci olduğu için, dedik ki "Neden olmasın?". Sonrasında gol attıktan sonra bu hareketi yaptı. Transfere özel yapılan bir şey değildi.