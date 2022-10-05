Golcü aranıyor

Fenerbahçe sezon başında net bir golcü aramış transferin sonuna doğru Michy Batshuayi'yi bulmuştu. Sarı-lacivertliler ligin en golcü takımı olmasına rağmen güçlü rakiplere karşı zorlanıyor. Konyaspor'dan sonra Beşiktaş filelerini de sarsamadılar. Kanarya sezon başında Belotti, Luis Suarez, eski Barcelonalı Luis Suarez, Sörloth, Vinicius, M. Gomez ve Aaron Boupendza'yı gündemine almış ancak transferlerini noktalayamamıştı. Aralarında Sörloth, Suarez ve Boupendza iyi sezon geçiriyorlar.

SÖRLOTH AÇILDI

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak Norveçli futbolcu transferin sonunda Sociedad'a geçmişti. Son 2 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.