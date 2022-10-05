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FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Joao Pedro, son oynanan Beşiktaş derbisinde beklenen katkıyı veremedi. Sahada kaldığı süre boyunca varlık gösteremeyen deneyimli oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'tan eksi puan aldı. Fenerbahçe'nin çok şeyler beklemeye devam ettiği 30 yaşındaki futbolcu açıklamalarda bulundu ve taraftarlara mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:31
FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Fenerbahçe'nin İtalyan forveti Joao Pedro, Beşiktaş derbisinde beklenen katkıyı veremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca performansıyla sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Joao Pedro, Enner Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Beşiktaş savunmacılarının markajından kurtulamayan 30 yaşındaki futbolcu, tüm istatistiklerde kötüydü.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Fenerbahçe'nin büyük umutlar taşımaya devam ettiği deneyimli oyuncu açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Pedro takıma katkı sağlamak istediğini ifade etti.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

"Takıma geldiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Ancak ne olursa olsun yeni bir ülkeye geliyorsunuz.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Hocamız bize güveniyor ve çok üst düzey bir takım olmamızı istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Takım olarak onun felsefesine alıştık diyebilirim. Kendi adıma da ilerleyen dönemlerde daha iyi bir Pedro izleteceğimin sözünü verebilirim."

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

"HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AEK Larnaca maçını değerlendiren Pedro, "Türkiye'de ve Avrupa'da gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Jesus, Fenerbahçe'yi sadece Türkiye şampiyonu yapmak istemiyor. Aynı zamanda Avrupa'daki Fenerbahçe markasını da yukarılara çıkarmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Bunun için de hepimiz çok çalışıyoruz. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçını kazanıp yola emin adımlarla devam etmek istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Bu maçta gol atıp takıma katkı yapmak istiyorum. Taraftarımızın verdiği enerji ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Fenerbahçe ile 6 resmi maçta forma giyen Joao Pedro 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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