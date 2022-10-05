FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro suskunluğunu bozdu! "İlerleyen dönemde..."

Fenerbahçe'nin İtalyan forveti Joao Pedro, Beşiktaş derbisinde beklenen katkıyı veremedi.
Fenerbahçe'nin İtalyan forveti Joao Pedro, Beşiktaş derbisinde beklenen katkıyı veremedi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca performansıyla sınıfta kaldı.
Joao Pedro, Enner Valencia'ya attığı ara pas dışında ortalıkta görünmedi.
Beşiktaş savunmacılarının markajından kurtulamayan 30 yaşındaki futbolcu, tüm istatistiklerde kötüydü.
Fenerbahçe'nin büyük umutlar taşımaya devam ettiği deneyimli oyuncu açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Pedro takıma katkı sağlamak istediğini ifade etti.
İşte o sözler...
"Takıma geldiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Ancak ne olursa olsun yeni bir ülkeye geliyorsunuz.
Hocamız bize güveniyor ve çok üst düzey bir takım olmamızı istiyor.
Takım olarak onun felsefesine alıştık diyebilirim. Kendi adıma da ilerleyen dönemlerde daha iyi bir Pedro izleteceğimin sözünü verebilirim."
"HEPİMİZ ÇOK ÇALIŞIYORUZ"
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AEK Larnaca maçını değerlendiren Pedro, "Türkiye'de ve Avrupa'da gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Jesus, Fenerbahçe'yi sadece Türkiye şampiyonu yapmak istemiyor. Aynı zamanda Avrupa'daki Fenerbahçe markasını da yukarılara çıkarmak istiyor.
Bunun için de hepimiz çok çalışıyoruz. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı.
Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçını kazanıp yola emin adımlarla devam etmek istiyoruz.
Bu maçta gol atıp takıma katkı yapmak istiyorum. Taraftarımızın verdiği enerji ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe ile 6 resmi maçta forma giyen Joao Pedro 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.