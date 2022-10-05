FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Teknik direktör Jorge Jesus'la iyi bir grafik çizen Fenerbahçe'de yıldız futbolcular Avrupa ekiplerinin yakın takibine girdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'la iyi bir grafik çizen Fenerbahçe'de yıldız futbolcular Avrupa ekiplerinin yakın takibine girdi.
Son yıllarda oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertiler, önemli bonservis gelirlerini kasasına koymayı başardı.
Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Kanarya, 18 milyon euro'luk bir kazanç sağlamıştı.
Ekonomik anlamda düzlüğe çıkmak için oyuncu satışlarının öneminin farkında Fenerbahçe yönetimi bu politikasına devam edecek.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde futboluyla beğeni toplayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Performans olarak üstüne koyarak devam eden Ferdi Kadıoğlu'na İtalya ve İspanya'dan talipler var.
Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Bright Osayi-Samuel de Avrupa kulüplerinin kıskacında.
24 yaşındaki oyuncu özelllikle sağ beke geçmesinin ardından performansını oldukça yükseltti.
Çabukluğu ve hızını iyi kullanan Bright Osayi-Samuel sağ bekte farkını konuşturdu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Leeds United, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Ada ekibinin devre arasında sarı-lacivertli kulübe teklif yapacağı ifade ediliyor.
QPR'den transfer edilen Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon Fenerbahçe'de 11 karşılaşmada forma giyen Samuel, henüz gol veya asist katkısı veremedi.
Kariyerinde 267 karşılaşmada sahaya çıkan Osayi-Samuel, 21 gol ve 25 asistlik katkı verdi.