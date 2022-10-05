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FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüpleri tarafından gözlem altında tutuluyor. Son olarak Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e de ciddi talipler çıktı. Özellikle sağ beke geçtikten sonra performansında artış yaşayan Osayi'ye İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Teklif hazırlığında olan Ada ekibinin ocak ayında Fenerbahçe yönetimine teklif yapacağı kaydedildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 10:08
FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Teknik direktör Jorge Jesus'la iyi bir grafik çizen Fenerbahçe'de yıldız futbolcular Avrupa ekiplerinin yakın takibine girdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Son yıllarda oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertiler, önemli bonservis gelirlerini kasasına koymayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Kanarya, 18 milyon euro'luk bir kazanç sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Ekonomik anlamda düzlüğe çıkmak için oyuncu satışlarının öneminin farkında Fenerbahçe yönetimi bu politikasına devam edecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde futboluyla beğeni toplayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Performans olarak üstüne koyarak devam eden Ferdi Kadıoğlu'na İtalya ve İspanya'dan talipler var.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Bright Osayi-Samuel de Avrupa kulüplerinin kıskacında.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

24 yaşındaki oyuncu özelllikle sağ beke geçmesinin ardından performansını oldukça yükseltti.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Çabukluğu ve hızını iyi kullanan Bright Osayi-Samuel sağ bekte farkını konuşturdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Leeds United, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Ada ekibinin devre arasında sarı-lacivertli kulübe teklif yapacağı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

QPR'den transfer edilen Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Bu sezon Fenerbahçe'de 11 karşılaşmada forma giyen Samuel, henüz gol veya asist katkısı veremedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Bright Osayi Samuel ocakta yolcu! Yeni adresi...

Kariyerinde 267 karşılaşmada sahaya çıkan Osayi-Samuel, 21 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

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