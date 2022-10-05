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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile AEK Larnaca karşı karşıya gelecek. B grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 15:30
Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Sarı lacivertli ekip, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde 2 eksik bulunuyor. Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi. İki isim de AEK Larnaca karşısında görev alamayacak.

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