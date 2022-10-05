Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta Dinamo Kiev'i yenmiş, 2. maçında Rennes ile berabere kalmıştı. Sarı lacivertli ekip, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde 2 eksik bulunuyor. Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi. İki isim de AEK Larnaca karşısında görev alamayacak.