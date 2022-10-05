Benim için çok zordu

Jan Vesely dile kolay 8 sene çubuklu formayı giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'ya transfer olan Çek basketbolcu "Fenerbahçe'den ayrılmak kariyerimde verdiğim en zor kararlardan biriydi. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluydum. Orası benim ikinci evimdi" ifadelerini kullandı.
JanVesely dile kolay 8 sene çubuklu formayı giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'ya transfer olan Çek basketbolcu "Fenerbahçe'den ayrılmak kariyerimde verdiğim en zor kararlardan biriydi. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluydum. Orası benim ikinci evimdi" ifadelerini kullandı.