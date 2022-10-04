'Zor’lanıyor!

Kanarya’nın zirve yarışındaki takımlarla oynadığında zorlanması da gözden kaçmıyor. Konya (D) ve Beşiktaş’a gol atamayan takım, oyun olarak da üstünlük sağlayamadı. Konya’ya yenildi, derbi berabere bitti.
Fenerbahçe'de dikkat çeken bir başka durum nispeten güçlü takımlara karşı zorlanılması... Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile Eskişehir'de oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, derbide Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı... İki deplasmanda da gol bulamadı. Oyun olarak da üstünlük kuramadı. Bu tablo; Jesus'un ofansif sisteminin, şampiyonluk yarışındaki rakipler karşısında çözüm üretemediği eleştirisini getirdi... Kadıköy'deki Adana Demirspor (4-2) maçında skor sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun 3-0'dan 3-2'ye geldikten sonra Alioski 4. golü atana katar Adanaspor önemli beraberlik fırsatlarını kullanamadı.