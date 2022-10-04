Haberler Fenerbahçe 'Zor’lanıyor!

'Zor’lanıyor!

Kanarya’nın zirve yarışındaki takımlarla oynadığında zorlanması da gözden kaçmıyor. Konya (D) ve Beşiktaş’a gol atamayan takım, oyun olarak da üstünlük sağlayamadı. Konya’ya yenildi, derbi berabere bitti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
'Zor’lanıyor!
Fenerbahçe'de dikkat çeken bir başka durum nispeten güçlü takımlara karşı zorlanılması... Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile Eskişehir'de oynadığı karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, derbide Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı... İki deplasmanda da gol bulamadı. Oyun olarak da üstünlük kuramadı. Bu tablo; Jesus'un ofansif sisteminin, şampiyonluk yarışındaki rakipler karşısında çözüm üretemediği eleştirisini getirdi... Kadıköy'deki Adana Demirspor (4-2) maçında skor sıkıntısı yaşanmadı. Ancak oyun 3-0'dan 3-2'ye geldikten sonra Alioski 4. golü atana katar Adanaspor önemli beraberlik fırsatlarını kullanamadı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi için bomba iddia! Arjantin basını açıkladı: Futbolu bırakıyor...
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın savaş çirkinleşti! Kan donduran uyuşturucu iddiaları
"Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."
Lemos direniyor! F.Bahçe'de FIFA çekincesi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... 23:49
Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... 23:49
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 23:49
Icardi'den sürpriz paylaşım! Icardi'den sürpriz paylaşım! 23:50
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:54
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:55
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:01
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:02