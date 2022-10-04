Gözler Larnaca’da

Kanarya'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi... B Grubu'ndaki ilk iki maçında 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Teknik direktör Jesus'un ilk onbirde yine en az 5-6 değişiklik yapması bekleniyor. Hedef; Larnaca ile oynanacak üst üste iki maçtan 6 puan ile ayrılarak gruptan çıkmayı garantilemek.

LARNACA BİLETLERİ SATIŞTA

AEK Larnaca maçının biletleri satışa çıktı. Ülker Stadı'nda perşembe günü 22.00'de oynanacak karşılaşmada fiyatlar 220 TL'den başlıyor. Dün sadece üyelere, bugün ise kart sahiplerine satılacak biletler yarın genel satışa açılacak.

'CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR'

AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, "Kadıköy'de bizi adeta bir cehennem bekliyor. Oraya gidip F.Bahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz" dedi.