Haberler Fenerbahçe Gözler Larnaca’da

Gözler Larnaca’da

Kanarya'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi... B Grubu'ndaki ilk iki maçında 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Gözler Larnaca’da

Kanarya'de gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi... B Grubu'ndaki ilk iki maçında 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca'yı ağırlayacak. Teknik direktör Jesus'un ilk onbirde yine en az 5-6 değişiklik yapması bekleniyor. Hedef; Larnaca ile oynanacak üst üste iki maçtan 6 puan ile ayrılarak gruptan çıkmayı garantilemek.

LARNACA BİLETLERİ SATIŞTA

AEK Larnaca maçının biletleri satışa çıktı. Ülker Stadı'nda perşembe günü 22.00'de oynanacak karşılaşmada fiyatlar 220 TL'den başlıyor. Dün sadece üyelere, bugün ise kart sahiplerine satılacak biletler yarın genel satışa açılacak.

'CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR'

AEK Larnaca'nın basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, "Kadıköy'de bizi adeta bir cehennem bekliyor. Oraya gidip F.Bahçe'nin gözünün içine bakacağız ve alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ın yeni görevini ve aylık kazancını açıkladı! O detay çok konuşulacak…
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın savaş çirkinleşti! Kan donduran uyuşturucu iddiaları
"Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Sonradan oyuna girenler vasıfsız elemen gibi..."
Lemos direniyor! F.Bahçe'de FIFA çekincesi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... 23:49
Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... 23:49
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 23:49
Icardi'den sürpriz paylaşım! Icardi'den sürpriz paylaşım! 23:50
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:54
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:55
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:01
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:02