FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta alınan bir puan olumlu karşılandı...
Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta alınan bir puan olumlu karşılandı...
Maçtan önce 'favori' gösterilen sarı-lacivertliler; Enner Valencia, Crespo ve Szalai ile yakaladığı gollük fırsatları değerlendiremezken, son bölümde kalesinde tehlikeler yaşasa da sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı...
Derbide Kanarya'nın öne çıkan tarafı ise savunması oldu.
Beşiktaş forvetlerine son bölüme kadar pozisyon verilmedi.
Ofsayt taktiği başarıyla uygulandı.
3'lü defans görevini yaptı.
Ligde gol yememe serisi 3 maça çıktı.
Jorge Jesus ofansif başarısı ile övgü topladı.
Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'yi savunmada da 'geçilmesi zor bir takım' yaptı.
7 MAÇTA 36 OFSAYT
Savunma üçlüsünü orta sahaya yakın konumlandıran Kanarya, alan daraltarak rakiplerine hazırlık pası imkanı tanımıyor.
Defansın arkasına atılacak toplara karşı ise çizgi defans ile 'ofsayt taktiği' kuruyor.
Bu taktik şu ana kadar tuttu.
Ligdeki 7 maçta sarı-lacivertlilerin rakipleri 36 kez ofsayta düştü.
Son olarak Beşiktaş derbide 90 dakika boyunca 7 atakta ofsayta yakalandı.
Kayserispor tam 9 kez ofsayta düşerken, Konyaspor forvetleri için de 8 kez ofsayt bayrağı kalktı.