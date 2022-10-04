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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin uyguladığı ofsayt taktiği başarılı oldu. Son maçlarda bu taktiği başarıyla uygulayan sarı-kanarya, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta rakiplerini 36 kere ofsayta düşürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta alınan bir puan olumlu karşılandı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Maçtan önce 'favori' gösterilen sarı-lacivertliler; Enner Valencia, Crespo ve Szalai ile yakaladığı gollük fırsatları değerlendiremezken, son bölümde kalesinde tehlikeler yaşasa da sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Derbide Kanarya'nın öne çıkan tarafı ise savunması oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Beşiktaş forvetlerine son bölüme kadar pozisyon verilmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Ofsayt taktiği başarıyla uygulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

3'lü defans görevini yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Ligde gol yememe serisi 3 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Jorge Jesus ofansif başarısı ile övgü topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe'yi savunmada da 'geçilmesi zor bir takım' yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

7 MAÇTA 36 OFSAYT

Savunma üçlüsünü orta sahaya yakın konumlandıran Kanarya, alan daraltarak rakiplerine hazırlık pası imkanı tanımıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Defansın arkasına atılacak toplara karşı ise çizgi defans ile 'ofsayt taktiği' kuruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Bu taktik şu ana kadar tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Ligdeki 7 maçta sarı-lacivertlilerin rakipleri 36 kez ofsayta düştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Son olarak Beşiktaş derbide 90 dakika boyunca 7 atakta ofsayta yakalandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus bunu da başardı! Kanarya'da o taktik tuttu

Kayserispor tam 9 kez ofsayta düşerken, Konyaspor forvetleri için de 8 kez ofsayt bayrağı kalktı.

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