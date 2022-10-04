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Fenerbahçe AEK Larnaca maçı öncesi taktik çalıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren temsilcilerimizden Fenerbahçe, Perşembe günü oynayacağı AEK Larnaca maçını hazırlıklarına, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 19:41
Fenerbahçe AEK Larnaca maçı öncesi taktik çalıştı

Fenerbahçe, AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luan Peres ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Mert Hakan Yandaş idmanı tedavi programlarıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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